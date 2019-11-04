تراند اليوم : عروسة زي القمر .. شاهد هنادي مهنا بفستان الزفاف-فيديو

حضرت الفنانة هنادي مهنى عرض أزياء “‏‎ Winter Fashion Show‏” والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة.‏

ظهرت مهنى بفستان زفاف أنيق من اللون الأبيض، من مجموعة مصم الأزياء أحمد حافظ، وضم العرض ‏عددًا من مصممي الأزياء، منهم ميريام سليمان، إنجي نبيل، رشا سليم، ديما خضير، أميرة قزامل.‏

حضر العرض عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق، وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من ‏أغانيها خلال الجزء الأول من العرض، كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها.‏

جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ‏وإنتاج ‏‏“سينرجي‎”.‎

كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة ‏محمد ‏رمضان، ‏حلا شيحة، ماجد ‏المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، ‏مصطفى ‏منصور، منى عبد ‏الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ‏محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد ‏الرحيم كمال، ‏وإخراج إبراهيم ‏فخر، وإنتاج شركة سينرجي‎.‎‏ ‏