كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 07:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” أمس=ينة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية لإحياء حفل في ولاية ديترويت .
وكتبت أمينة في تعليقها على الصورة موجهة الشكر لجمهورها الذي حضر وللقائمين على الحفل : ” صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية .. بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة بين من علق بإعجابه باللوك الجديد ومن تفاجئ بالتغيير في شكلها غير الذي اعتادوا عليه .
فجاء تعليق أحد المتابعات لها معبرة عن اندهاشها من التغيير الذي طرأ على أمينة والتي أرجعت سببه إلى عمليات التجميل .. وأن أمينة أصبحت تشبه كثيرا الفنانة الإماراتية أحلام .
فكتبت المتابعة قائلة : ” إيه اللي عملتيه في شكلك ده فين أمينة بقيتي أحلام ” .. لترد أمينة عليها : ” دققي كويس ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر أمينة تظهر بإطلالة وتغيير جديد والمتابعين : ” بقيتي أحلام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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