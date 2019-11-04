- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 07:56 مساءً - كشف موقع ” روسيا اليوم ” منذ قليل عن إقدام وزراء الحكومة الأردنية بتقديم استقالاتهم بطلب من رئيس الوزراء ” عمر الرزاز ” .
وتأتي تلك الاستقالة وهذا الطلب تمهيدا لإجراء تعديل وزاري .
حيث أفادت الحكومة الأردنية في بيان لها أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب اليوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة .
وأكد الرزاز على أن هذا التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة .. شاكرا جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية .
وأشارت بعض المصادر ووسائل الإعلام الأردنية إلى أن التعديل الوزاري يتوقع أن يشمل 6 حقائب في الحكومة مستبعدة أن يطال هذا الإجراء الوزارات السيادية .
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأردنية تقدم استقالتها .. والسبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.