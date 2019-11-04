إيميه صياح تُعلّق غاضبة: “التعرّض للنساء قِمّة في الجهل والقرف”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحظى مشاركة النساء في تظاهرات لبنان باهتمام خاص على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ عبّر كثيرون عن إعجابهم “بشجاعة” المتظاهرات في مختلف المواقف.

ولكن يبقى التّعرّض للعنصر النسائي بطريقة سلبية شائعًا في السّاحات إن في الكلام أو الهتافات أو حتّى على اليافطات.

وقد عبّرت الممثلة إيميه صياح عن غضبها في هذا السّياق وغرّدت عبر تويتر قائلةً: “التعرض للأمّهات والزوجات أو النساء بشكل عام، بهدف إهانة (الرجال) (هذا ما يعتقدونه) هو قِمّة في الجهل والقرف. وهذا الأمر لا يُعبّر إلّا عن من يصدر عنه هكذا كلام أو هتافات أو يافطات”.

وتابعت إيميه: “كلّ شخص يعكس أخلاقه من خلال تصرّفاته ولا يعكس رأي الناس المتواجدة ولا يُلغي مطالبها المحقّة أو آرائها”.