متابعة بتجـــــــــــرد: تحظى مشاركة النساء في تظاهرات لبنان باهتمام خاص على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ عبّر كثيرون عن إعجابهم “بشجاعة” المتظاهرات في مختلف المواقف.
ولكن يبقى التّعرّض للعنصر النسائي بطريقة سلبية شائعًا في السّاحات إن في الكلام أو الهتافات أو حتّى على اليافطات.
وقد عبّرت الممثلة إيميه صياح عن غضبها في هذا السّياق وغرّدت عبر تويتر قائلةً: “التعرض للأمّهات والزوجات أو النساء بشكل عام، بهدف إهانة (الرجال) (هذا ما يعتقدونه) هو قِمّة في الجهل والقرف. وهذا الأمر لا يُعبّر إلّا عن من يصدر عنه هكذا كلام أو هتافات أو يافطات”.
وتابعت إيميه: “كلّ شخص يعكس أخلاقه من خلال تصرّفاته ولا يعكس رأي الناس المتواجدة ولا يُلغي مطالبها المحقّة أو آرائها”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيميه صياح تُعلّق غاضبة: “التعرّض للنساء قِمّة في الجهل والقرف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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