“لبنان الشعب الراقي”.. أغنية مصرية دعماً لثورة الشعب!

متابعة بتجــــــرد: لا تزال أصداء ثورة الشعب اللبنانية كبيرة جداً في الدول العربية، إذ عبّر الناس عن تضامنهم مع اللبنانيين مشيدين بروحهم الجميلة والرقي في التظاهر.

واللافت أن فرقة غناء مصرية إسمها “تيم ميدو القناص” قامت بخطوة مميزة للتعبير عن دعمها للبنانيين، وهي عبارة عن أغنية عنوانها “لبنان الشعب الراقي”.

استمعوا الى الأغنية في الفيديو أدناه