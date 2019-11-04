شذى حسون تدعم الثورة في العراق على طريقتها

متابعة بتجــــــــــرد: دعمت النجمة العراقية شذى حسون الثورة في بلدها الأم على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال منشور على حسابها الرسمي على انستجرام. اذ ظهرت شذى بصورة معدّلة خلفها العلم العراقي، واستعانت بكلمات أغنية السيدة ماجدة الرومي “قوم تحدّى الظلم” لدعم الثوار. وكتبت:” قوم تحدى الظلم تمرد كسر هالصمت اللي فيك يا شعبي اللي بأرضة تشرد قهر و أحزان بيكفيك”.

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