باسم ياخور يكشف حقيقة خضوعه لعمليات التجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما طالته شائعات عديدة، كشف الممثل السوري باسم ياخور عن حقيقة خضوعه لعمليات التجميل.
وفي خلال حلقة برنامجه “أكلناها” التي إستضاف فيها الممثلة السورية ديمة قندلفت، نفى ياخور أن يكون قد خضع لأي عملية تجميل في وجهه، لافتاً الى وجود عظمة بارزة في أنفه، ومشدداً على أنه لا يفكر بالخضوع لجراحة تجميلية.
وخلال الحلقة أيضاً، سألت قندلفت ياخور “من يختار بينها وبين زميلتهما الممثلة السورية سلافة فواخرجي لمشاركته دور العمر”، ليجيب باسم من دون بدون تردد: “ديمة قندلفت مو لأنك قدامي أكيد، بس لأني بشوفك جوكر حقيقي بالأعمال الدرامية والكوميدية، أنت شريكة ممتعة وتحترمي الشّريك وبتشتغلي بطريقة كتير صَح”.
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