نادين نسيب نجيم تُغرّد: “العلم اللبناني عم ينزف”

متابعة بتجـــــــــرد: من يُتابع حساب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على موقع “تويتر” يُلاحظ أنّها تنشر بشكلٍ مستمر تغريدات مرتبطة بالواقع اللبناني وبالتظاهرات التي تشهدها مختلف الساحات اللبنانية.
وغرّدت نادين نجيم في اليوم الـ 19 من التظاهرات عبر حسابها الرسمي على تويتر كاتبة: “لأول مرة بحس انه العلم اللبناني عم ينزف… سامحوني هيدا شعوري ما في غير الدعاء والصلاة بيشفع فينا يا رب ارحم شعبك لانه يلي عل ارض ما عم يرحمونا يا رب يكون إحساسي غلط وتكون الأيام الجاية حاملة أمل جديد بمستقبل أفضل”.
تجدر الإشارة إلى أن نجيم شاركت لأكثر من يوم في التظاهرات منذ بدئها في 17 تشرين الأول الجاري واستمرارها لليوم الـ 19 على التوالي.
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