ميسي يشترط بيع ثلاثة لاعبين للفوز بالدوري!

متابعة بتجــــــــــــرد: يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تحقيق أقرب أحلامه حالياً، وهو حصول فريقه برشلونة على دِرع الدوري الإسباني، ليحافظ على اللقب الذي أحرزه الفريق الموسم الماضي.

لكن هذا الهدف لن يستطيع ميسي تحقيقه إلا باستبعاد إدارة النادي ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات المُنتظره يناير المقبل.

ووفقاً لما نشرته المجلة الإسبانية “دون بالون” مؤخراً، فإن ميسي طالب بسرعة بيع كل من (عثمان ديمبيلي، سيرجي روبيرتو ونيلسون سيميدو).

وأشارت المجلة إلى أن ميسي اعتبر أن هؤلاء اللاعبين، تسببوا في تعثر الفريق، نتيجة ضعف مستواهم الفني هذا الموسم، لا سيما مع الخسارة المُفاجئة لبرشلونة أمام فريق “ليفانتي” السبت الماضي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الكتالوني، خلال منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

Advertisements

ويسعى ميسي، إلى الحفاظ على لقب بطل الدوري بأي ثمن، لا سيما مع المنافسة القوية التي تجري بين الفريق وريال مدريد.

وكان نجم الأرجنتين وهداف الدوري الموسم الماضي، رحّبَ بإقالة المدرب “إرنيستو فالفيردي” من تدريب برشلونة، عقب الخسارة الكبيرة السبت الماضي، والتي جمّدت رصيد النادي الكتالوني عند 22 نقطة.