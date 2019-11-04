150 فيلما بـ"القاهرة السينمائي".. والكشف عن جائزة جديدة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إضافة جائزة جديدة هذا العام، وهي جائزة "الجمهور"، وقيمتها 20 ألف دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإثنين، والذي تم خلاله الكشف عن الجائزة التي ستحمل اسم "يوسف شريف رزق الله لأفضل فيلم"، ويتم خلالها اختيار الفائز بتصويت جمهور المهرجان، وتُقدم بحفل الختام.





وقال المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، إنه تم عقد اتفاقية "50-50"، والتي يلتزم المهرجان بموجبها بالإعلان عن المشاركة النسائية، وإن كان ذلك لا يعني أن الأفلام سيكون نصفها لمخرجات نساء.





ويكرم المهرجان المخرج البريطاني تيري جليام، خلال حفل الافتتاح، والذي حصل على جائزة البافتا، وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب.

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كما يشهد تكريم المخرج المصري شريف عرفة، والفنانة منة شلبي، بجائزة "فاتن حمامة"، إضافة إلى الاحتفاء بالسينما المكسيكية، وهي سينما مشابهة إلى حد ما بالسينما المصرية.





ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41.

وتضم المسابقة الرسمية 15 فيلماً من التشيك ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر ومملكة بوتان وليتوانيا والفلبين وأوكرانيا والبرازيل وسنغافورة ورومانيا.





ويقيم المهرجان النسخة الـ2 من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي توفر للمحترفين فرصاً للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتُقدم جوائز قيّمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.



وتفتتح الفعاليات بفيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وهو من بطولة روبرت دينيرو وآل باتشينو، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام الدورة الـ41 خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بدار الأوبرا المصرية.