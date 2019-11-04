إليك أسرار نجاح اطلالة بلقيس الجديدة

أحيت الفنانة بلقيس فتحي إحدى حفلات الزفاف في الامارات العربية المتحدة، حيث تألقت بإطلالتها الساحرة، فأبهرت الحضور بجمالها ورونقها، كما أطربت الجميع بصوتها العذب خلال تقديمها أجمل الأغنيات.

بلقيس أطلت بفستان طويل من توقيع المصممة زينة زكي، التي اختارت للفنانة الشابة تصميمًا رائعًا، بسيطًا وأنيقًا في الوقت عينه، حيث جاء الفستان باللون الزهري الفاتح، مع حركة في القسم الاعلى، في حين بقي القسم الثاني من الفستان خالٍ من أي حركة، الامر الذي زاد من رونقه. أما الاكمام فقد جاءت بقماشة شفافة، طويلة ومفتوحة عند الاكواع.

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وبالنسبة لتسريحة الشعر، فكانت بتوقيع مصفف الشعر رافي فزاع، الذي اعتمد لبلقيس تصفيفة بسيطة وملفتة، حيث ترك بعض الخصال على وجهها، ليرفع باقي الشعر في رفعة بسيطة عند الرقبة، تتناسب مع تصميم الفستان. هذا واهتمت الفنانة بلقيس بمكياجها الخاص، معتمدة ألوانا خفيفة وهادئة، لتكون اطلالتها بشكل عام بسيطة وانيقة وملفتة.

وقد شاركت بلقيس متابعيها عبر موقع انستغرام بعدد من الصور من هذه المناسبة، لتنهال التعليقات من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم باطلالتها الرائعة والخاطفة للقلوب.

من جهة أخرى، تستعد بلقيس لاحياء سلسلة من الحفلات في ابوظبي، الرياض، دبي والبحرين على ان تعلن عن كافة التفاصيل لاحقاً.