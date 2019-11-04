"حمية العوامل الخمسة".. شكّلت هوسًا عند النجمات أبرزهن ريهانا وهذه طريقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ المغنية الشهيرة ريهانا، من أبرز النجمات اللاتي يبهرن متابعيهن حول العالم بفضل قدرتها على المحافظة على قوامها ورشاقتها طوال الوقت، وهو ما أرجعه البعض لنوعية الحميات الغذائية التي تتبعها، والبعض الآخر أرجع ذلك لبعض الأسرار الأخرى.

ولمن لا يعرف، فإنَّ ريهانا تتبع حمية تعرف باسم "حمية العوامل الخمسة"، وهي الحمية التي أطلقها هارلي باسترناك، الذي يعدّ من أشهر مدربي نجوم المشاهير على الإطلاق، وتتبعها نجمات أخريات مثل ايفا مينديز، ليدي غاغا، ميغان فوكس وكاتي بيري، وتنطوي الحمية على تناول 5 وجبات على مدار اليوم، كل وجبة قوامها 5 مكونات غذائية.

وتلك العناصر الغذائية التي يوصي بها هارلي في كل وجبة: كربوهيدرات ينخفض فيها المؤشر الجلايسيمي، بروتين قليل الدسم، ألياف، دهون صحية ومشروبات سكرية.

وتضم حمية العوامل الخمسة ما يلي:

5 وجبات يوميًا.

تمرين يتألف من 5 أجزاء، كل جزء مدته 5 دقائق، على مدار 5 أيام في الأسبوع.

كل وجبة تتألف من 5 عناصر غذائية.

يسمح بـ 5 أيام "فري" على مدار 5 أسابيع (يوم كل أسبوع).

عينة لقائمة الطعام في أحد أيام الحمية:

وجبة الإفطار: 2 فطيرة شوفان مع توت.

وجبة الصباح الخفيفة: 2 حبة تفاح.

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وجبة الغذاء: وعاء متوسط به فطر محشو وخضار مطهي على البخار.

وجبة ما بعد الظهر الخفيفة: إناء من الجبن المنزلي الخالي من الدسم.

وجبة العشاء: وجبة صغيرة من سمك السلمون مع الليمون.

وتلك القائمة ما هي إلا مجرد نموذجٍ أو عينة قابلة للتعديل، ويمكنك سيدتي أن تضعي لنفسك قائمة أطعمتك اليومية وفق اختيارك، شريطة مراعاة قواعد حمية العوامل الخمسة. وتشمل نوعية الأطعمة التي يوصي بها هارلي: الخضر، الفاكهة، اللحوم الخالية من الدهن (دجاج، ديك رومي وسمك)، البيض، الحبوب الكاملة، البقوليات، أنواع مختلفة من المكسرات، منتجات الألبان قليلة الدسم وكذلك زيت الزيتون.

مزايا الحمية:

كبح الشهية وإبقاؤها تحت السيطرة وعدم الشعور بالجوع على مدار اليوم.

اليوم الفري يساعد في الإبقاء على الحافز والدافع طوال فترة الحمية.

تنوع الأطعمة التي يوصى بها يضمن منح الجسم المعادن، الفيتامينات، الألياف والبروتينات.

عيوب الحمية:

يبدو من الواضح أنّها قليلة، لكن قد يرى البعض أنها تستغرق بعض الوقت فيما يتعلق بتجهيز 5 وجبات يومياً وتحضير نوعياتٍ مختلفة من الأطعمة على مدار اليوم.