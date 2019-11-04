"أول يوم في البعد" أحدث أغاني ألبوم عمرو دياب "أنا غير"

يطرح النجم عمرو دياب خلال أيام قليلة أغنية «أول يوم في البعد» من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهى الأغنية التي يطلبها جمهوره منه باستمرار في حفلاته الغنائية التي أحياها طوال الفترة الماضية.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمدى، توزيع أسامة الهندى.

ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا من الجمهور السعودى والمصرى.

وكان الهضبة أحيا حفلا غنائيا كبيرا يوم الجمعة الماضى بالتجمع الخامس، احتفالا بمرور 25 عاما على أحد المطاعم الشهيرة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

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يذكر أن الهضبة طرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: "بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات، قدام مرايتها"، إضافة إلى "متغير"، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملًا خلال الأيام المقبلة في الأسواق، وعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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