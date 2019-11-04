شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهام عبد الحكيم تجري بروفة حفلها بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من جانب آخر تتعاون ريهام مع الشاعر عصام حسنى في أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " شكله طيب" من ألحان محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، ويقدمها عصام بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

ريهام عبد الحكيم بدأت مشوارها الفني مبكرًا، حيث جسدت شخصية "أم كلثوم" فى صغرها فى مسلسل أم كلثوم عام 1999، وتمتلك في رصيدها الغنائي عدد من الأغاني الجميلة منها تترات مسلسلات تليفزيونية والأغانى الدعائية للأفلام، مثل فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم، وحاجة حلوة، وغيرها من الأعمال.