شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تصل مصر قادمة من برشلونة وتستعد لتصوير كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت اليوم الإثنين النجمة سمية الخشاب إلى مصر وذلك بعد تكريمها من مهرجان القفطان في برشلونة ومن المقرر أن تعود لنشاطها الفني حيث تستعد لتصوير كليب جديد.

إدارة المهرجان الدولي القفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى، كرمت النجمة المصرية سمية الخشاب حيث وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف شرف الدورة، وتم تكريم الفنانة المغربية فايزة يحياوي أيضًا.

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وكانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها فى برشلونة بصدور حكم غيابي ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وأوضحت لـ"الخليج 365" أن محاميها سيتخذ إجراءات المعارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما أن أحمد سعد لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة لإنهاء المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك.