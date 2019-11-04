شكرا لقرائتكم خبر عن "خالد بن الوليد" يعيد إحياء المسلسلات الدينية للدراما المصرية رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج تامر مرسي عن تحضيرات واستعدادات خاصة لمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، تمهيدًا لعرضه رمضان 2020، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التي اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات مع المنتج تامر مرسي، لكونه يحتاج الى تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.





ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة تحدٍ جديد ومغامرة صعبة يخوضها المخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من خلال تقديم العديد من الأعمال الناجحة و المتنوعة التي كان آخرها مسلسل "قمر هادي" الذي عرض رمضان الماضي.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن بطل العمل، المقرر أن يقدم شخصية "الصحابى الجليل"، خاصة في ظل عقد العديد من جلسات العمل بين المخرج رؤوف عبد العزيز والشركة المنتجة للاستقرار عليه بشكل نهائى.

Advertisements

"خالد بن الوليد" أسلم فى السنة السابعة للهجرة، ولقّب بسيف الله المسلول، وأصبح قائدًا للجيش الإسلامى بعد مقتل زيد ابن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، ومدحه الرسول فى أكثر من حديث شريف.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزبز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادي بطولة النجم هاني سلامة.