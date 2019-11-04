شكرا لقرائتكم خبر عن "كأنك تراه" ينير مدينة طنطا بالمجان لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض "كأنك تراه" إنتاج الفرقة يبدأ أولى لياليه اليوم الإثنين بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث يبدأ العرض في تمام السابعة والنصف مساء ويستمر لمدة 6 أيام بالمجان، ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام 2019- 2020، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

"يذكر أن العرض يعرض للسنة الثالثة على التوالي وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب والعلاقة بين المسلم والمسيحي، والإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، سلمى الديب، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.