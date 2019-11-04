شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان في "فوتوسيشن" أبيض وأسود قبل عرض "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة دانا حمدان لجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، جاءت الصور بها مزيد من الأنوثة والسحر، حيث نشرت الصورعبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من بدء عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" على قناة ON E يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر.

وانتهت دانا من تصوير كافة مشاهدها في المسلسل الشهرالماضي وتترقب عرضه بشغف كبير حيث تجسد فيه شخصية فتاة تدعى "زينات" التى تعمل مطربة فى " تياترو" في فترة الخمسينات التي تدور فيها أحداث العمل وتواجه العديد من المواقف التى تتطور مع مرور الأحداث.



احدث جلسة تصوير لدانا حمدان

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية في ذلك الوقت، من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.

ويعرض لدانا فى السينمات حالياً، فيلم " لما بنتولد" الذى يشارك فى بطولته عمروعابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريو لها وإخراج تامر عزت، بعد عرضه للمرة الأولى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.



الفنانة دانا حمدان



الفنانة دانا حمدان

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أنوثة دانا حمدان فى أحدث جلسة تصوير



انوثة دانا حمدان



دانا حمدان



دانا حمدان بالابيض والاسود



دانا حمدان فى احدث جلسة تصوير



دانا حمدان فى احدث جلسة تصوير