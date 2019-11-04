شكرا لقرائتكم خبر عن إلين دى جينريس تحصل على جائزة Carol Burnett Award والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس على جائزة " Carol Burnett Award " ، حيث ستتسلمها فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب " Golden Globes " الـ 77 والمقرر إقامته فى 5 يناير 2020 .

و كشف موقع " latimes " الشهير أن إلين سيتم تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن إلين دي جينريس أثارت الكثير من الجدل خلال الايام القليلة الماضية بسبب تقبيلها لنجمة هوليوود جنيفر أنيستون بطريقة مثيرة خلال إحدى حلقات البرنامج الذى تقدمه .