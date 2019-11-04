مروان خوري لـ"الخليج 365": جمهور الأوبرا ينتظرني والأغنية الشعبية لا تموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان اللبناني مروان خوري، إنه يتمنى المشاركة كل عام في حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وإن غيابه العام الماضي كان خارج عن إرادته لالتزامه بتصوير برنامج "الزمن الجميل".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى لو أقدر أشارك كل سنة، بحس بسعادة وأنا واقف على خشبة المسرح وصار فيه جمهور ينتظر حضوري وهو جمهور خاص كما أن دار الأوبرا مكان له خصوصية".

مروان خوري بدأ الحفل الذي أقيم أمس الأحد 3 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "يا مسا الفل"، وقدم أغنية بتوزيع جديد لموسيقار الأجيال "محمد عبدالوهاب"، ومن ألحان بليغ حمدي قدم "طاير يا هوا" و"ميتى أشوفك".

وعن تقديمه لأغاني شعبية يراها البعض بعيدة عن اللون الغنائي الذي اعتاد عليه "الرومانسي"، أوضح لـ"الخليج 365": "الشعبي بعتبره هو اللي بيعيش ويبقى اكتر، ويصبح كلاسيكي مع الوقت وما بيموت أبدًا، صحيح هي أغاني إيقاعية بس كلها عاطفة وإحساس".