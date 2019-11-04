"بيك نعيش" و"شارع حيفا".. 13 فيلمًا تتنافس في "آفاق السينما العربية" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة تفصلنا عن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، إذ من المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

وتضم مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان 13 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم العربي، تتنافس على الجوائز التالية:

• جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتُمنح للمخرج.

• جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

• جائزة أحسن فيلم غير روائي.

• جائزة أحسن أداء تمثيلي.

وتضم لجنة تحكيمها:

1. بيرس هاندلنج| ناقد ومبرمج| كندا (رئيس لجنة التحكيم)

2. هنا شيحة| ممثلة | مصر

3. ستيفن كيتانوف| منتج| بلغاريا

4. لميا الشرايبي| منتجة| المغرب

5. أمين بو حافة| موسيقى| تونس

الأفلام المتنافسة هي:

بيك نعيش

مهدي برصاوي| تونس، فرنسا، لبنان| روائي | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 96 دقيقة .

تتحول رحلة "فارس" و"مريم" إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد "عزيز" لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

بغداد في خيالي

سمير |سويسرا، ألمانيا، المملكة المتحدة، العراق| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | 2019 | 104 دقيقة .

كاتب فاشل، زوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي في لندن. بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

بيروت المحطة الأخيرة

إيلي كمال | لبنان، الإمارات العربية المتحدة| وثائقي | عرض عالمي أول | 2019 | 71 دقيقة.

يستكشف "بيروت المحطة الأخيرة" مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.

نجمة الصبح

جود سعيد| سوريا| روائي | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 97 دقيقة .

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خلدون وعارف أخان فرقتهما الحرب. كلاهما في قلبه رأيه، وبينهما نسمة ونجمة، بينهما حلم لا وصول له.. حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟

من أجل القضية

حسن بنجلون | المغرب | روائي | عرض عالمي أول| 2019 | 93 دقيقة .

يعزمُ العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران. لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.

شارع حيفا

مهند حيال | العراق| روائي | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 79 دقيقة .

في 2006، بغداد يمزقها الاقتتال الطائفي، وشارع حيفا التاريخي يتحوّل مركزًا للصراع. يصل "أحمد" بسيارة أجرة في طريقه إلى منزل حبيبته "سعاد" ليطلب يدها للزواج، فتصيبه رصاصة "سلام"، القناص القابع فوق إحدى البيانات حيث يعيش جحيمه الخاص.

أوفسايد الخرطوم

مروة زين| السودان، النرويج، الدنمارك| وثائقي| عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 76 دقيقة.

مجموعة من النساء الشابات في الخرطوم، تقررن تحدي الحظر المفروض من الحكم العسكري الإسلامي للسودان وتأسيس فريق كرة قدم احترافي فشلن في الحصول على تصريح رسمي بتكوينه.

ع البار

سامي التليلي| تونس، فرنسا| وثائقي| عرض دولي أول| 2019 | 97 دقيقة.

تحمل الذاكرة الجمعية التونسية للعام 1978 كونه مرتبطًا بالفريق الوطني الشهيرة ورحلته الملحمية إلى كأس العالم بالأرجنتين. أسطورة صبغت طفولة المخرج مثيرة أسئلة: لماذا لم تشاهد والدته أبدًا الكرة معهم؟ وهل كان 1978 في حقيقة الأمر أكبر من مجرد قصة كروية؟

باركور

فاطمة الزهراء زموم | الجزائر، فرنسا| روائي | عرض دولي أول| 2019 | 81 دقيقة.

ذات صباح، يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

سيدة البحر

شهد أمين| السعودية، الإمارات، العراق| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 74 دقيقة.

في أجواء من الديستوبيا، وداخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

نساء الجناح "ج"

محمد نظيف|المغرب| روائي| عرض عالمي أول| 2019 | 98 دقيقة.

ثلاثة مريضات وممرضة في جناح للطب النفسي بالدار البيضاء في المغرب، من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن معاناتهن وتتشكل بينهن روابط صداقة قوية، فيساعدهن تسللهن ليلا إلى الخارج في العودة شيئا فشيئا إلى الحياة.

نوم الديك في الحبل

سيف عبد الله| مصر، السودان| وثائقي| عرض عالمي أول| 2019 | 90 دقيقة.

قصيدة لكل اللاجئين في العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحوا للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.