شاهد.. سميرة سعيد تتحدى محمد حماقي حتى في عيد ميلاده

حرصت المطربة سميرة سعيد علي تهنئة المطرب محمد حماقي في عيد ميلاده، إلا أن تهنئتها له لم تمنع روح المنافسة داخلها من الانطلاق، فأهدت له كل الأمنيات الطيبة في تلك المناسبة، باستثناء أنيكون الصوت الفائز في برنامج المواهب "ذا فويس" من فريقه.
نشرت سميرة صورة جمعتها بحماقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي.. اتمني أن يكون هذا العام مليء بالحب والسعادة والصحة والثروة والنجاح .. لكن دون أن تفوز بالصوت".
جدير بالذكر أن الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة "المواجهة" في برنامج المواهب "ذا فويس"، سيكون موعدها الأسبوع المقبل، على أن تنطلق العروض "المباشرة" في الأسبوع التالي.
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