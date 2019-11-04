مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل "رسائل العاشقين" غدًا

يقيم الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، غدًا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي "رسائل العاشقين"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، علي المسرح العائم بالمنيل. الفني للمسرح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، علي المسرح العائم بالمنيل.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، ومجموعة أبطال العمل منهم مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج اشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر ومصممة الملابس هبة عبد الحميد. فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، ومجموعة أبطال العمل منهم مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج اشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر ومصممة الملابس هبة عبد الحميد.

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