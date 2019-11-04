صالح الجسمي يعلن عن الحكم بالحبس لمدة عام لإعلامية وفاشينيستا شهيرة وجلدها 70 جلدة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - أعلن الإعلامي ” صالح الجسمي ” من خلال مقطع فيديو عن انتصاره قضائيا بالحصول على تأييد حكم من محكمة الاستئناف في جدة ضد إعلامية وفاشينيستا شهيرة لم يذكر إسمها والذي كان صدر من المحكمة الابتدائية من قبل .

وتضمن الحكم حبس الإعلامية لمدة عام وجلدها 70 جلدة وتغريمها غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال .. إلى جانب قرار بإغلاق حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بسبب ابتزازها لشخص ونشر صورة أخته عليه وعلاقة محرمة .

وأكد صالح الجسمي على أن القانون لابد وأن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ويجب على الجميع الالتزام بالاحترام وضبط النفس .. وأن التباهي والغرور لا يفيدان أحدا وأنه يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولية .