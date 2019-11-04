كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا .
حيث ظهرت فيفي عبده في الفيديو خلال قيامها بجلسة تصوير خاصة بمجلة ” vogue ” والتي من المقرر أن تكون نجمة الغلاف لعددها القادم .
وجاء في بداية مقطع الفيديو إسم فيفي عبده وإنها ملكة الرقص الشرقي وتضمن أيضا مشاهد من بعض الأعمال التي قامت بها .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فيفي عبده بإطلالة لم تظهر بها من قبل .. والجمهور : مين دي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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