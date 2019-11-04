شاهد .. فيفي عبده بإطلالة لم تظهر بها من قبل .. والجمهور : مين دي

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا .

حيث ظهرت فيفي عبده في الفيديو خلال قيامها بجلسة تصوير خاصة بمجلة ” vogue ” والتي من المقرر أن تكون نجمة الغلاف لعددها القادم .

وجاء في بداية مقطع الفيديو إسم فيفي عبده وإنها ملكة الرقص الشرقي وتضمن أيضا مشاهد من بعض الأعمال التي قامت بها .