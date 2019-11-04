شاهد طبيبة عراقية تقدم عرض صادم ومغري لرئيس وزراء بلادها مقابل استقالته.. ومغردون يتفاعلون

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - أعلنت طبيبة التجميل العراقية هند ياسري المقيمة في لندن عن تقديمها عرضاً مغرياً لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقابل استقالته من رئاسة الحكومة العراقية بعد تصاعد الاحتجاجات في العراق وسقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في صفوف المتظاهرين .

ووفقا لتغرديتها على حسابها الشخصي على إنستغرام وتفاعل معها مغردون ، وعدت الطبيبة العراقية رئيس وزراء بلادها عادل عبد المهدي بإجراء عدة عمليات تجميلية وذلك في مشاركة منها لدعم المظاهرات في بلادها المطالبة بمحاسبة الفاسدين واستقالة عبد المهدي بعدما فشل في منع قتل الشباب العراقي من قبل ميليشيات الحشد الشعبي.