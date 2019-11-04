كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” هنادي مهنى ” خلال حضورها لعرض أزياء بعنوان ” Winter Fashion Show “والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وظهرت هنادي مهنى خلال العرض وهي مرتدية فستان زفاف أنيق من اللون الأبيض من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ والذي بلغت تكلفته 8 ملايين جنيه مرصع بالألماس والمجوهرات .
وضم العرض عددا من مصممي الأزياء منهم ميريام سليمان و إنجي نبيل و رشا سليم و ديما خضير و أميرة قزامل .
حضر العرض عددا من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق .. وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من أغانيها خلال الجزء الأول من العرض والتي ارتدت فستانا أيضا من تصميم أحمد حافظ .. كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هنادي مهنى بفستان زفاف سعره 8 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.