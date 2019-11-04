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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن زواجها من ملياردير مغربي.
الإعلامية المصرية ردت على هذه الأنباء، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نفت صحة هذه الأنباء تماما.
رضوى قالت مازحة: “مين الملياردير المغربي؟.. مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ماتعزمتش وماعرفش اسمو لحد دلوقتي، هو في المغرب وأنا عمري ما سافرت المغرب”.
وأضافت: “وبعدين أنا سامعة أنه ملياردير وقمر وطول بعرض وأنه مز المغرب ومحترم وطيب فلو في حد كده قولوا.. شوفوا بقى لما كل حاجة تيجي في نفس الوقت وربنا بيعوض اعزموني طيب على فرحي”.
يذكر أن رضوى الشربيني كانت متزوجة من رجل من خارج الوسط الفني والإعلامي، وأنجبت منه ابنتيها “تمارا، وتيا”.
ونفت رضوى الشربيني، في تصريحات سابقة، كل ما أشيع بأن طليقها كان يعتدي عليها بالضرب ويهينها، لافته إلى أن هذا الأمر غير صحيح لأنها كانت متزوجة رجل محترم وستظل تحترمه طوال حياتها.
وشددت رضوى على أنها لا ترفض الزواج مرة أخرى، وأنها تتمنى أن تتزوج رجل محترم يعوضها عن كل شيء سيء رأته في حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لرضوى الشربيني على أنباء زواجها من ملياردير مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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