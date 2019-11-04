سارة علي خان تهرب من الباباراتزي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو للنجمة الهندية سارة على خان وهي تهرب من عدسات الباباراتزي، وذلك في أثناء دخولها إلى صالون تجميل بمدينة مومباي.

يبدو أن الممثلة الصاعدة التي نالت شهرة واسعة، رغم أن عمرها الفني، لم يتجاوز الا فيلمين فقط، كانت في عجلة من أمرها، حيث بدت سارة متحمسة وهي تجري بقوة وتلوح الكاميرات في أثناء ركضها إلى الصالون.

ابنة النجم الكبير سيف على خان، التي غزت بوليوود بالفعل بعروضها البارزة ومظهرها الرائع، لم يُعرف ما إذا كانت تحاول تجنب التصوير أو أن هروبه بسرعة كبيرة لمجرد أنها تأخرت عن موعدها؟

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وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، تستعد سارة للظهور في فيلمها المقبل “كال آج” الذي يشارك في بطولته كارتيك اريان. من المقرر أن يتم عرض الفيلم في يوم عيد الحب عام 2020.

وهي مشغولة حاليًا بالتصوير فيلم ‘Coolie رقم 1’ أمام الممثل Varun Dhawan وإخراج ديفيد داوان الذي أخرج الفيلم الأصلي أيضًا بطولة جوفيندا Govinda وكاريسما كابور Karisma Kapoor. والمتوقع عرضه في 01 مايو 2020.