شباك التذاكر الهندي يستعد للمنافسة بين سلمان خان واكشاي كومار

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
من المتوقع أن يشهد موسم عيد الفطر لعام 2020 صراع العمالقة شباك التذاكر الهندي، حيث يستعد أكشاي كومار لمواجهة سلمان خان بكل قوة.
أعلنت الشركات المنتجة رسميًا أن موعد إصدار “Laxmmi Bomb” قد تم تطويره ويظهر على شاشات دور العرض السينمائي بعيد الفطر، 2020، وهو تاريخ اختاره سلمان لإطلاق أحدث أعماله الفنية ” Radhe: Your Most Wanted Bhai “.
شاركت الشركة المنتجة لفيلم كومار بوستر جديد بموعد الإصدار بخط غامق في الأسفل. فيلم ” Laxmmi Bomb ” عبارة عن نسخة هندية جديدة لفيلم التاميل “Muni 2: Kanchana”، الذي عُرض عام 2011ن واشترك في بطولته أيضًا كيارا أدفاني.
ومن المثير للاهتمام، أن أكشاي كان قد حجز موعد عرض الفيلم في البداية بعيد 2020 لإطلاق فيلمه “Sooryavanshi”، لكنه بدل الموعد الإصدار ليتفادي الاشتباك مع فيلم سانجاي ليلا بهنسالي “إن شاء الله” بطولة سلمان خان وعليا بهات.
ومع ذلك، فمع تأجيل عرض فيلم “ان شاء الله”، فاجأ سلمان المعجبين بأنه سيصدر فيلمه الجديد ” Radhe: Your Most Wanted Bhai “.
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