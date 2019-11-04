مظاهرة في حب هريثيك روشان.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تجمع العشرات من رواد أحد الشواطئ أمام المقر الصيفي للنجم الهندي الكبير هريثيك روشان، وذلك خلال احتفالهم بأخذ الأعياد الهندسية Chhath Puja، تزامنا مع وجود الممثل هناك.

تلبى الممثل تحية الجمهور وخرج إليهم من شرفة منزله مبتسمًا، عندما تجمع المشجعين بسرعة لالتقاط بعض الصور بصحبته. بحسب ما نشره موقع newsjizz الهندي.

قال خان بحسب الموقع الترفيهي، أرسل حبي لكم جميعًا وشكريًا لأولئك الذين اقتطعوا لحظة للتفاعل معي على الشاطئ اليوم “.

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يتم الاحتفال بمهرجان شاث، الذي بدأ يوم الخميس، بحماس في ولايات بيهار والبنغال الغربية وأوتار براديش ودلهي. كل عام، يبدأ المهرجان مع التقادم إلى غروب الشمس وينتهي مع شروق الشمس. في هذا العام، سيتم الاحتفال بـ Chhath Puja من مساء 2 نوفمبر حتى صباح 3 نوفمبر.

من ناحية أخرى، ما زال فيلم “الحرب” بطولة هريثيك روشان ومعه تايجر شروف يواصل تحقيق أرقامه الكبيرة في شباك التذاكر، حيث حقق حتى الآن إيرادات 225 كرور روبية (32 مليون دولار أمريكي)،

إلى جانب ذلك، يقوم روشان ببطولة فيلمه التالي، وهو “كريش 4”، إلى جانب اشتراكه في أحد أفلام سنجاي ليلا بهنسالي القادم.