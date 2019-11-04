عشاق شاروخان في الإمارات يحتفلون بعيد ميلاده

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
في تأكيد على مدى حجم قاعدته الجماهيرية الكبيرة ومعجبيه بالملايين، أشارت صحيفة timesofindia الهندية، أن الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاضافة الى عشاق النجم الهندي الكبير من المواطنين المحليين والأجانب هناك، سيحتفلون بعيد ميلاد الرابع والخمسين، عبر وضع صورته على برج خليفة.
كان الآلاف قد تجمعوا خارج منزل الوالد لثلاثة أبناء “منات” بهدف مشاركته عيد ميلاده، لكي يثبتوا مدى حجم حبهم له،
لكن وفقًا لآخر تقارير المواقع الفنية، سيتم عرض صورة شاروخان بقلب عاصمة الإمارات، لنكتشف جميعاً مدى ما يتمتع به النجم الهندي الكبير على هذه الأرض قيادة وشعباً.
في غضون لحظات فقط من الآن، سوف يستمتع محبو النجم المقيم في دبي يعرض صورته على الهيكل الأيقوني. لن يكون هذا مشهدًا فحس ، بل سيكون أيضًا أول ممثل في العالم، هذا يأخذ احتفالات عيد ميلاده إلى مستوى جديد كليا.
في هذه الأثناء، عاد شاروخان إلى أرض الوطن، حيث بدأ يومه باللقاء وتحية الكثيرين الذين تجمعوا خارج منزله في وقت متأخر من الليلة الماضية، عندما ظهر للمرة الثانية في وقت لاحق من هذا المساء مع ابنه أبرام خان.
كما حضر شاروخ أيضًا حدثًا خاصًا في قاعة مليئة بالمشجعين، حيث قطع كعكة عيد ميلاده، ورقص، وتحدث عن مشروعه السينمائي التالي، وألقى بعضًا من حواراته الشعبية.
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