عمرو دياب يطلق «أول يوم في البعد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب المصري عمرو دياب، اليوم، أغنية “أول يوم في البعد”، وهي سابع أغنيات ألبومه الجديد “أنا غير”.

وكانت الصفحة الرسمية للهضبة قد أعلنت عن طرح الأغنية، عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات، وهي من كلمات أحمد المالكي، وتلحين محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير يوم الخميس المقبل، بالمملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.

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وعلى جانب أخر، فقد أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

عمرو صعد على المسرح على أنغام أغنيته “الليلة” وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومه الجديد” أنا غير”، منها “قدام مرايتها” التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور.

الفنان المصري قدم أيضا أغنية “يوم تلات”، والتي غناها مرتين أيضا بناء على رغبة الجمهور، والذين طالبوه أيضا بغناء الأغاني التي سيطرحها ضمن الألبوم خلال الفترة القادمة.