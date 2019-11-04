بلقيس تحيي زفاف ملكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة اليمنية بلقيس حفل زفاف ابنة وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس، وحرصت على مشاركة الفانز بصور استعراضية لإطلالتها من كواليس الحفل.

بلقيس خضعت لجلسة تصوير قبل صعودها على مسرح حفل الزفاف، ظهرت فيها بطلّة شديدة الرقي، حيث بدت مرتدية فستان وردي طويل ذو تطريزات براقة، حمل توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، كما تزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعف بريقها، وهو الـ«لوك» الذي وصف الفانز بلقيس فيه، بالأميرة.

يُذكر أن بلقيس التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ31، حصلت على «نجمة» باسمها ضمن ممشى «دبي ستارز» الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية في مختلف المجالات، وقد حضرت فعاليات افتتاح الممشى برفقة زوجها، رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع النجمة، معربة عن سعادتها بهذا التكريم.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي.