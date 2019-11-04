- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احيت الفنانة اليمنية بلقيس حفل زفاف ابنة وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس، وحرصت على مشاركة الفانز بصور استعراضية لإطلالتها من كواليس الحفل.
بلقيس خضعت لجلسة تصوير قبل صعودها على مسرح حفل الزفاف، ظهرت فيها بطلّة شديدة الرقي، حيث بدت مرتدية فستان وردي طويل ذو تطريزات براقة، حمل توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، كما تزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعف بريقها، وهو الـ«لوك» الذي وصف الفانز بلقيس فيه، بالأميرة.
يُذكر أن بلقيس التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ31، حصلت على «نجمة» باسمها ضمن ممشى «دبي ستارز» الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية في مختلف المجالات، وقد حضرت فعاليات افتتاح الممشى برفقة زوجها، رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع النجمة، معربة عن سعادتها بهذا التكريم.
من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تحيي زفاف ملكي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.