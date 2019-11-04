ريهام أيمن في جلسة تصوير رائعة بطعم الفاكهة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة مع المصورة خلود المهدي.

ريهام ظهرت في الصور بلوك مميز، حيث اختارت الحديثة، وأحاطت نفسها بالخضروات والفاكهة، وارتدت ملابس كاجوال متناسقة.

الفنانة المصرية كتبت معلقة إن هذا المكان هو المفضل لديها لقضاء الصباح، في الحديقة حيث توجد الفاكهة والخضروات، وتستمتع بشرب القهوة، وسألت جمهورها أين يحبون قضاء وقت الصباح.

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ريهام تلقت عدد من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها، وأحب الجمهور الصور والفكرة المبتكرة للجلسة.

ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها، وشاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع زوجها شريف رمزي.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام أيمن تزوجت من الفنان المصري شريف رمزى عام 2015، وأنجبت منه طفلين هما: «رمزي وليليا».

الفنانة الشابة شاركت الفنان شريف رمزي في مسلسل «العراف»، ونشأت بينهما قصة حب توجت بعد ذلك بالزواج.