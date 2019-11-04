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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
حرصت الفنانة المصرية هنادي مهنا على حضور عرض أزياء المصمم أحمد حافظ، والذي أقيم بمناسبة قدوم فصل الشتاء.
هنادي ارتدت فستان زفاف مبهر من تصميم حافظ، والفستان مرصع بالألماس، بينما بلغ سعره أكثر من 8 مليون جنيه.
وأضاف مصمم الأزياء أنه استخدم لتصميم الفستان قماش الدانتيل الفرنسي الذي يعتبر من أغلى أنواع الدانتيل، بالإضافة للمجوهرات المرصعة على كامل الموديل.
هنادي مهنا فنانة شابة حازت على إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، والتي قدمت دور فتاة تحب «محمد»، والذي يقوم بدوره محمد رمضان وتضحي من أجله.
كما شاركت أيضا في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد صلاح حسني ووفاء عامر.
واعتبرت الفنانة الشابة دورها في مسلسل «بركة» دورا مختلفا بالنسبة لها، وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد، هالة صدقي، محمد لطفي، وكمال أبو رية.
الفنانة الشابة ورثت حب الغناء والعزف من والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا، والذي ظهرت معه مؤخرا في برنامج «معكم منى الشاذلي».
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تبهر جمهورها بفستان زفاف.. لن تصدق تكلفته.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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