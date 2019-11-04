مكسيم خليل يرد على شائعة مثليته بصورة عائلية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت شائعة قوية خلال الفترة القليلة الماضية بانفصال الفنان السوري مكسيم خليل عن زوجته الممثلة سوسن أرشيد، بعد أن طلبت الأخيرة الطلاق نتيجة اكتشافها لعلاقة مكسيم مع صديق شقيقها الذي أشهر مثليته مؤخراً.

مكسيم فضل عدم الإدلاء بأي تصريحات حول هذه الشائعة، وقرر أن ينفيها بطريقة مميزة، حيث نشر صورة عائلية تجمعه بزوجته وطفليهما «جاد ولوكاس»، وكتب معلقاً عليها: «هنا.. يعيش الحب..أصنافاً.. هنا المال هو البنون.. هنا العشق المجنون.. هنا تجتمع ايجابيات الكون.. لتختزل الأوطان في وطن واحد.. وطن بسيط بلا غربة .. تتمنى أن يعيشه الآخرون.. (صباح الخير لأهل الخير)».

يُذكر أن مكسيم خليل تزوج من سوسن أرشيد عام 2004، وقد انجب منها ولدين هما «جاد ولوكاس»، وهي الزوجة الثانية في حياة مكسيم الذي سبق وتزوج من الفنانة يارا خليل، وانجب منها ابنه الأكبر «هاني».

من ناحية أخرى، شارك مكسيم خليل في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسبل «صانع الأحلام»، وهو من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وشارك مكسيم في بطولته أمام الفنانة الأردنية مي سليم والمصرية أروى جودة واللبنانية جيسي عبدو، وطوني عيسى، وإيلي متري، وغيرهم، في الوقت الذي يستعد فيه لتصوير مسلسل جديد بعنوان «المنصة».