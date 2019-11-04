أمل العوضي تخضع لعملية تجميل لتطويل أنفها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الكويتية أمل العوضي لعملية تجميل غريبة، حيث قامت خلالها بتطويل أنفها على عكس العادةن حيث ترغب النساء عادة في تصغير أنوفهن.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل، قالت فيه إنها تريد تطويل أنفها، فيما أعربت عن خوفها وسألت الطبيب عما إذا كان سيفعل ذلك بسهولة ومن دون أن تشعر بالألم فطمأنها.

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أمل استعرضت خلال الفيديو شكلها بعد العملية، ووجهت الشكر للطبيب، وعبرت له عن سعادتها بالنتيجة التي وصلت لها.

يذكر أن الفنانة الكويتية أمل العوضي كانت قد خضعت لعملية تجميل بأنفها من قبل، كما خضعت لتقنية تاتو الشفايف، والذي يعمل على منح الشفتين لون وردي طبيعي دون الحاجة لوضع أحمر الشفاه باستمرار.

وكانت الفنانة الكويتية قد اعترفت من قبل بخضوعها لعدد من عمليات التجميل بوجهها، بالإضافة لحقن وجهها بالوتوكس والفيلر.