هند صبري تفوز بجائزة أحسن ممثلة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فازت النجمة التونسية هند صبري بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «نورا تحلم» في ختام فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30.

فيلم «نورا تحلم» فاز أيضاً بجائزة المهرجان الكبرى «التانيت الذهبي»، وقد شاركت هند محبيها قرحتها بصور من كواليس تكريمها واحتفالها مع فريق عمل الفيلم بالجوائز، وكتبت معربة عن شدة سعادتها بهذا التكريم: «احساس لا يوصف .. تتويجنورا تحلم بالتانيت الذهبي و تتويجي أحسن ممثلة للمرة الثانية في 25 سنة من مهرجان بلادي و أعرق مهرجان في إفريقيا أيام قرطاج السينمائية .. شكرا للجمهور الذي أستمد منه قوتي .. محبتكم تاج على راسي».

فانز هند ومتابعوها تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة التونسية، متمنيين لها مزيد من النجاح التوفيق، كما أثنوا على جمال وأناقة طلّتها في حفل الختام، حيث تألقت بفستان أسود طويل ذو كتف واحد.

يُذكر أن فيلم «نورا تحلم» تأليف وإخراج هند بو جمعة، وتشارك هند في بطولته أمام لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف، وغيرهم.