خاص- داليدا خليل أمامها شهرٌ واحِدٌ

داليدا خليل، ممثلة لبنانية شابة، تتمتع بجماهيرية كبيرة في لبنان والعالم العربي، اعتاد جمهورها على براعتها واحترافها في التمثيل، وقدرتها على تجسيد كافة الادوار مهما اختلفت أو كانت صعبة أو مركبة.

وبعد نجاحها مؤخرًا ببطولة مسلسل “أسود” الذي عُرض خلال السباق الرمضاني الماضي، حيث تشاركت بطولته مع الممثلة ورد الخال، والممثل باسم مغنية، بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم التمثيل، تستعد داليدا حاليًا لتطل على جمهورها ضمن مسلسل يحمل اسم “سر”، حيث ستتشارك أيضًا في بطولته مع الممثل باسم مغنية، بالاضافة الى عدد من اهم النجوم من لبنان وسوريا، ابرزهم بسام كوسا، وسام حنا، سامي أبوحمدان وغيرهم.

العمل الجديد من كتابة مؤيد النابلسي واخراج مروان بركات، وانتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، حيث يعتبر “سر” هو العمل الأول لهذه الشركة في المشرق العربي، لذا تضع الشركة وكذلك الممثلين قدراتهم الكاملة لإنجاح العمل ليكون قادرًا على منافسة أهم المسلسلات الدرامية اللبنانية والعربية.

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أحداث المسلسل تدور بخط تصاعدي دائم، في قالب بوليسي ورومانسي. ومن المتوقع أن يشكل الدور الذي تجسده النجمة داليدا خليل في هذا المسلسل نقلة نوعية لها في مجال الدراما والتمثيل. وعلمنا ان داليدا تصبّ كل تركيزها على الشخصية محاولة أن تقدّمها باحتراف واتقان لإيصالها للجمهور بالصورة الحقيقية، خصوصًا أنها تعتبر دورها في هذا المسلسل دورا مفصليًا وهامًا في مسيرتها الفنية.

وبحسب معلومات خاصة بموقع “الخليج 365”، تكثّف داليدا تصوير مشاهدها حاليا، اذ تقوم بالتصوير يوميًا بهدف الانتهاء من كافة المشاهد، حيث تبقى لها شهر على الانتهاء من تصوير كافة المشاهد.

وفي الساعات الماضية، شاركت داليدا متابعيها عبر خاصية “الستوري” على موقع انستغرام بصورة لها، حيث ظهرت بإطلالة جديدة وملفتة، إذ أقدمت على تغيير لون شعرها، كما اعتمدت قصّة شعر وتسريحة مختلفة، جعلتها تبدو بغاية الجمال والاناقة.