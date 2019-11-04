ناسليهان أتاجول وقادير دوغلو في لحظات رومانسية.. "لدي الأجمل بين ذراعيّ"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل جمهور النجمين التركيين ناسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو مع صورهما الرومانسية ورسالة الأخير لزوجته الغرامية خلال وجودهما في عطلة قصيرة.

وكتب قادير دوغلو رسالة لزوجته أتاغول نشرها عبر إنستغرام مرفقةً بصورة يظهر فيها برفقتها وهو يحتضنها بحب، حيث قال: "لديّ الأجمل بين ذراعيّ، حتى جمال البوسفور لم يعد يلفت انتباهي".

وظهرا في صورة أخرى وهما يتبادلان العناق، ثم تجوّلا في رحلة بدا أنها استكشافية وسط الأشجار، خاصة وأن ناسليهان أتاجول كانت تمسك بين يديها سكينًا تستخدم لإزالة أوراق الأشجان الطويلة الممتدة لتيسير عملية التحرك بينها دون التعرض للإصابات والخدوش.

وجات هذه الرحلة بين الزوجين بعد أن كان قادير دوغلو منشغلاً بتصوير مسلسله "الوصال" الذي يتم عرض موسمه الثاني منذ بداية شهر سبتمبر، بينما بدأت ناسليهان أتاجول مؤخرًا تصوير أحداث مسلسلها الجديد "ابنة السفير" الذي تلعب بطولته إلى جانب النجم إنجين أكيوريك.

وأنهى الزوجان إكيوريك وبطلة "الحب الأعمى" نسليهان أتاغول تصوير البوستر الدعائي لمسلسلهما الجديد "ابنة السفير"؛ ليكون العمل الدرامي الأول الذي يجمعهما معًا.

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وتم اختيار الطفلة التركية أوموم لتجسد شخصية "ناري" ابنة السفير التي تجسدها نسليهان في طفولتها، وقد جمع الاثنان تشابهًا واضحًا جدًا فور نشر صورهما عبر صفحات السوشال ميديا قبل أيام.

في غضون ذلك؛ تفوقت النجمة ديميت أوزدمير، على زميلتها نسليهان أتاغول، فبعدما كانت أتاغول الوجه الإعلاني لمنتجات "بانتين" لمدة 4 سنوات، تعاقدت الشركة مؤخرًا مع أوزدمير.

وحظيت أوزدمير بأجرٍ يوازي أضعاف أجر نسليهان؛ إذ كانت الأخيرة تتلقى مبلغ مليون ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ 141 ألف دولار، بينما ستتقاضى أوزدمير مبلغ 3 ملايين ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ 450 ألف دولار، وهو ما يُعدّ ثلاثة أضعاف ما تقاضته أتاغول.

يشار إلى أن ناسليهان أتاغول قد قابلت زوجها خلال تصويرهما مسلسل "فاتح حربية" عام 2014 ثم وقعا في الحب وتزوجا في حفل صاخب وفخم في صيف عام 2016.

واشتهرت ناسليهان أتاغول في العالم الغربي والعربي بفضل أدوارها الدرامية في عدد من المسلسلات بما في ذلك دورها في مسلسل "حب أعمى" الذي عُرض بكثرة على الشاشات العربية.