نادية لطفي في حضن دنيا سمير غانم.. والكحل لا يفارق عينيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة تجمعها مع مواطنتها الفنانة نادية لطفي وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، خلال زيارتها لها بمستشفى المعادي.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "أنا بحبك جدًا وشكرًا لأجمل نجمة، الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها، وبجمالها وجمال روحها الدائم، ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، مبدين إعجابهم الشديد بالنجمة القديرة التي مازالت جميلة رغم تقدم العمر بها، وجاءت التعليقات لتشمل الكثير من الأدعية بطول العمر والصحة لنادية لطفي، كما علق البعض للفنانة دنيا بأنها تشبه كثيرًا نادية لطفي في شبابها.

وبدت ملامح الكبر واضحة على وجه الفنانة القديرة، لكن في الوقت نفسه بدت محافظة على جمالها؛ إذ حرصت على وضع الكحل داخل عينيها، اللتين لطالما اشتهرتا بجمالهما.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم، قدمت العام الماضي مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" في 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان.

وشارك دنيا في المسلسل كلٌ من سمير غانم، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وهشام جمال، وعُرض على شاشة cbc.

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وفي ذات السياق كان عدد من الفنانات قد حرصن على زيارة نادية لطفي فى المستشفى للاطمئنان عليها؛ إذ زارتها كلٌ من الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة دلال عبد العزيز، وإيمى سميرغانم وشقيقتها دنيا سمير غانم، والمذيعة بوسي شلبي.

وتتلقي الفنانة المصرية نادية لطفي العلاج منذ فترة في مستشفى المعادي العسكري حيث انتشرت الكثير مَن الشائعات حول وفاتها، إلى أن أصدر المستشفى العسكري بيانا بأن حالتها الصحية مستقرّة، ومن وقت لآخر يزورها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني لطمأنة جمهورها عليها.

وكان آخر ظهور لنادية لطفي أوائل يناير الماضي، عندما منحتْها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، درع جائزة الدولة التقديرية للفنون، بالتّزامن مع عيد ميلادها الـ82، والذي وافق الثالث من يناير.

وحضرتْ وقتها وزيرة الثقافة إلى المستشفى العسكريّ، وأهدتها التكريم باعتبارها قدّمت عددًا من روائع السّينما المصرية طوال تاريخها، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم دلال عبد العزيز، وإيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي، ومصمّم الأزياء، هاني البحيري.