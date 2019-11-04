شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تنصح الشباب: الحياة لا تستحق العيش إلا إذا كنت تعيش لنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بالكثيرمن الاحداث الصعبة والمؤلمة على مدار العام الماضي، لكن بدلا من أن تبكي وتشعر بالخسارة علي حياتها الخاصة والمهنية، كشفت النجمة الشابة أنها فخورة بتجاربها الصعبة والعقبات التي ظهرت بطريقها لكنها استطاعت أن تتغلب عليها بنجاح .

أثناء تواجد ديمي لوفاتو البالغة من العمر ( 27 عام ) في مؤتمر قمة المراهقين "Teen Vogue Summit" والذي أقيم في لوس أنجلوس، تحدثت ديمي عن تجربتها الخاصة، وقدمت رسالة إيجابية وملهمة للشباب، حيث تعد هذه أول مقابلة مطولة مع النجمة الشهيرة منذ أن تعرض حياتها للخطر بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات في صيف العام الماضي .

وأكدت لوفاتو أنها كلما تنظر للمرأة تجد "محاربة" ستستمر في القتال مهما ظهرت عقبات في طريقها:"أنا أحب الشخص الذي أنا عليه اليوم، فقد تعلمت على مدى السنوات الخمس الماضية الكثير ومرررت بتجارب صعبة وفي النهاية تعلمت أن الحياة لا تستحق العيش إلا إذا كنت تعيش لنفسك، واستكملت قائلة:"كن نفسك ولا تخاف مما يفكر فيه الناس" .