شكرا لقرائتكم خبر عن فستان "كاتى بيرى" الذهبى يثير الإعجاب فى صور الأهرامات.. اعرف سعره كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة العالمية كاتي بيري أكثر من مرة أهرامات الجيزة خلال رحلتها الأخيرة لمصر التى استمتعت خلالها مع خطيبها النجم أورلاندو بلوم و 64 من أصدقائها المقربين و أفراد اسرتها . وبمجرد أن نشرت كاتي بيري صورها علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهى تركب الجمل بجانب الأهرامات ركز الكثيرين علي اختبارها لفستان باللون الذهبي وهو ضمن أحدث خطوط الازياء و الموضة. Advertisements واختارت كاتي بيري فستانها الذهبي ذو التصميم المذهل من مجموعة تصميمات دار أزياء " Georgia Alice " الشهير ووصل سعره إلى 1109 جنيه استرلينى.

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