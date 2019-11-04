شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى ونصف قرن من الإبداع.. تعرف على أسرار مشواره الفنى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى ماثيو ماكونهى بـ عيد ميلاده الـ 50، حيث ولد في 4 نوفمبر من عام 1969، في مدينة أوفالد، بولاية تكساس الأمريكية.

وبدأ ماكونهى حياته الفنية في سن صغيرة، تخرج ماكونهى من جامعة تكساس في عام 1993، وله الكثير من الأعمال الهامة منهم Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد.

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بدأ ماكونهى مشواره الفني من عام 1991، وشارك في 70 عمل فنى، والذى تنوعت بين الأعمال السينمائية والدرامية، ويعد عام 2013 من أفضل الأعوام على ماكونهى حيث حقق نجاحا كبيرا لأداءه دور راعي بقر يدعي رون وودروف مصاب بالإيدز في فيلم Dallas Buyers Club، وهو الأمر الذي جعله يفوز بكل من جائزة الأوسكار وجولدن جلوب لأفضل ممثل بالإضافة إلى عدة ترشيحات وجوائز أخرى.



ماثيو ماكونهى

وخلال مشواره الفني رشح ماكونهى للعديد من الجوائز المختلفة التي حصل منها على الكثير، وتزوج ماكونهى من عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيز منذ عام 2012، ولديه منها 3 أبناء.

ومن المقرر أن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.