شكرا لقرائتكم خبر عن ليل وين يحتفل بمرور 20 عاما على إطلاق ألبومه الغنائي الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي ليل وين بمرور 20 عاما علي إطلاق ألبومه الغنائي الأول "Tha Block Is Hot" والذي حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه.

نشر ليل وين علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة غلاف ألبوم "Tha Block Is Hot" وعلق عليها فكتب: " لا تصدق أنه قد مر20 عامًا منذ إطلاق "Tha Block Is Hot"،أشكرك على دعمك لي منذ اليوم الأول.

وأنهالت التعليقات من قبل مرتادي صفحة ليل وين علي انستجرام والتي تضم أكثرمن 10.7 مليون شخص، حيث أكد الكثيرين أن الألبوم مازال عايش بأذهانهم، بينما أكد أخرين أنه يذكرهم بمرحلة الشباب .