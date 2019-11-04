شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ساعة متواصلة لتصوير آخر مشاهد الحكاية الأخيرة من "نصيبي وقسمتك 3 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورأبطال حكاية "ما يطلبه المستمعون" من الجزء الثالث لمسلسل " نصيبى وقسمتك " 18 ساعة كاملة، منذ الساعة 6 صباحاً أمس الأحد وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين، وذلك محاولة منهم للانتهاء من آخر مشاهد العمل بأسرع وقت لاسيما وأن حلقات الحكاية انطلق عرضها على قناة on e أول أمس السبت

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " صورة من كواليس العمل تجمعها بالفنانة نرمين الفقى وعلقت عليها قائلة : يارب نخلص علي خيرمن امبارح الأحد ٦صباحا إلي اليوم الاثنين ١٢ظهرا ولسنا مخلصناش دعواتك لينا يارب ماتضيع تعبنا وأرزقنا النجاح والتوفيق".





حكاية "ما يطلبه المستمعون " هى الآخيرة فى أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويكتبه عمرو محمود ياسمين ويخرج الحكاية أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف وآخرين.

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وعرضت قناة on e الأسبوع الماضى الحكاية قبل الأخيرة من المسلسل والتى تحمل اسم "ماتيجى يا مليجى" بطولة محمد الشرنوبى، هدى المفتى، ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، وهبة عبد الغنى وأخرجها مصطفى فكرى.