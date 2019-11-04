بالصور| تعرف على أفلام المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي 41

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة تفصلنا عن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ من المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

تضم المسابقة الدولية للمهرجان 15 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس على الجوائز التالية:

• الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة)

• الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج

• الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج

• جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو

• جائزة أحسن ممثل

• جائزة أحسن ممثلة

• جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية:

1. ستيفين جاجان | كاتب| الولايات المتحدة الامريكية (رئيس لجنة التحكيم)

2. ماريون هانسيل| مخرجة | بلجيكا

3. ميشيل فرانكو| مخرج | المكسيك

4. دانييل لوشيتي| مخرج | ايطاليا

5. إبراهيم عبدالمجيد| كاتب | مصر

6. كين هايلو| ممثلة| الصين

الأفلام المتنافسة هي:

نوع خاص من الهدوء

ميكال هوجينور | التشيك، هولندا، لاتفيا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 96 دقيقة

فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

جدار الصوت

أحمد غصين | لبنان، فرنسا | روائي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 93 دقيقة

لبنان في يوليو 2006. الحرب مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل، و"مروان" يستغل وقف مؤقت لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية. تُكسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

بين الجنة والأرض

نجوى نجار | فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج | روائي | عرض عالمي أول | 2019| 92 دقيقة

"سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. في المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

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شبح مدار

باس ديفوس| بلجيكا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 84 دقيقة

بعد يوم طويل في العمل، تنام "خديجة" الخمسينية في أخر مترو ليلا، وعندما تستيقظ في أخر الخط، تكتشف أن عليها العودة لمنزلها مشيا.. وفي الطريق تقابل من وما يجعلها تعيد التفكير في حياتها.

أنا لم أعد هنا

فرناندو فرياس| المكسيك، الولايات المتحدة| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|2019| 105 دقيقة.

مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، يعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا هاما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

احكيلي

ماريان خوري | مصر، فرنسا| وثائقي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 98 دقيقة.

ما يبدأ كحديث عادي بين المخرجة وابنتها، سرعان ما يتطور ويتشعب ليصير نقاشًا يلامس قيمًا كالأمومة والمسؤولية وتواصل الأجيال، ومعنى أن تكون فردًا في عائلة، لا سيما عندما تكون تلك العائلة قد أنجبت أشهر مخرجي السينما المصرية، يوسف شاهين.

لونانا: ثور داخل الفصل

باو تشوينينج دورجي | مملكة بوتان| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 110 دقيقة.

مجموعة أطفال يعيشون في أبعد بقاع الأرض: لونانا، قرية خارج المدنية والحداثة، حيث لا كهرباء ولا إنترنت وكل ما يحلمون به هو إتمام تعليمهم في فصل دراسي يشاركهم فيه "ثور".

مينداناو

بريانتي ميندوزا | الفلبين| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 124 دقيقة.

"سايما" أم ترعى طفلتها الوحيدة "أيسا" المُصابة بمرض السرطان، وتخوض معها رحلة علاجها وألمها بصبرٍ وابتسامة وبأمل في غدٍ قد يأتي ومعه معجزة الشفاء.

ليتوانيا الجديدة

كاروليس كوبينيس | ليتوانيا| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 97 دقيقة.

أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.

أبناء الدنمارك

علاوي سليم | الدنمارك| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 120 دقيقة.

بعد عام من وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.

الحدود

ديفيد ديفيد | كولومبيا| روائي| عرض عالمي أول| 2019| 90 دقيقة.

على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، ثمة امرأة تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام غامضة.

الحائط الرابع

جانج تشونج، جانج بو | الصين| روائي| عرض دولي أول| 2019| 91 دقيقة.

تعيش "ليو لو" في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

الرجل الودود

إيبير كارفالو | البرازيل | روائي| عرض دولي أول| 2019| 85 دقيقة.

يجد نجم الروك نفسه متورطًا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

موسم ممطر

أنتوني تشين | سنغافورة، تايوان| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا| 2019| 100 دقيقة.

"لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

زافيرا

آندريه جروزنيتسكي | رومانيا| روائي| عرض عالمي أول| 2019| 96 دقيقة

يعيد رجل الأعمال "ستيفان" اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.