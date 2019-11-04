فيفي عبده في جلسة تصوير "مختلفة" على غلاف vouge arabia

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة فيفي عبده، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة vouge arabia.
وظهرت "فيفي" على الغلاف بشكل مختلف، حاز على إعجاب جمهورها، فلم تعتمد تقنية الفوتوشوب على إخفاء التجاعيد أو تغيير الملامح بشكل واضح.
وعلقت الصفحة الرسمية للمجلة، على موقع إنستجرام: "نعم هي فيفي عبده، الراقصة المصرية تكشف جانباً جدياً من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في عدد السعادة".
وتابعت نقلا على لسان "فيفي": "لا أفرض فنّي على الناس، أثق بنفسي وبفنّي، من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "هم يرون فيّ إمرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً، لا سيما وأن الشباب يسري في دمي".
واختتم موقع: "لا تفوتوا المقابلة الكاملة في عدد شهر نوفمبر الذي صدر في الأسواق أخيراً، وشاهدوا المزيد من الصور في المعرض أعلاه ثم أخبرونا برأيكم في إطلالة فيفي الجديدة".
وكان الفنان سمير غانم، قد سبق فيفي عبده بالظهور على غلاف المجلة منذ أيام.
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