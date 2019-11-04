إيرادات الأحد.. "joker" في الصدارة و"Maleficent: Mistress of Evil" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 3 نوفمبر، إيراد قُدر بـ 190 ألفا و292 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 151 ألفًا و159 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 123 ألفًا و876 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 77 ألفًا و105 جنيهات.



ذهب المركز الخامس لفيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 48 ألفًا و285 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 15 ألفًا و658 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم التحريك "The Addams family" ووصل إيراده 15 ألفًا و500 جنيه.

في المركز الثامن يأتي فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 13 ألفًا و810 جنيهات، وحصل على المركز التاسع فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 11 ألفًا و751 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Abominable"، محققًا 11 ألفًا و415 جنيهًا.